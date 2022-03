Schon mehrfach hat Wolodymyr Selenskyj offenbar Tötungsversuche Russlands überlebt. Zuletzt stoppte die ukrainische Spionageabwehr nach eigenen Angaben eine mögliches Attentat: Eine Gruppe von russischen Saboteuren, angeführt von einem Geheimdienstler, sei in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden, berichtete die Agentur Unian in der Nacht zum Dienstag. Zum Auftrag der etwa 25 Männer gehörten neben Sabotageakten auch ein Anschlag auf Selenskyj. Nach ukrainischer Darstellung haben russische Spionagetrupps seit Kriegsbeginn bereits mehrfach versucht, in Kiew einzudringen und den Präsidenten auszuschalten.



Die britische Tageszeitung "The Times" berichtete bereits Anfang März, Selenskyj habe drei Tötungsversuche durch Russland innerhalb weniger Tage überlebt. Zwei verschiedene Gruppen seien mit der Tötung Selenskyjs beauftragt gewesen, Söldner der vom Kreml unterstützten Wagner-Gruppe und tschetschenische Spezialeinheiten. Dem Bericht zufolge sollen ausgerechnet verärgerte Kriegsgegner im russischen Inlandsgeheimdienst FSB die Pläne verraten und so an der Vereitelung der Anschläge beteiligt gewesen sein.