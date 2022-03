In einer fast 15-minütigen Rede hat Präsident Selenskyj per Video vom Leid der Angriffe Russlands auf sein Land gesprochen. Russland zerstöre Städte, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kirchen. "In diesen drei Wochen sind Tausende Menschen gefallen. Die Besatzer haben 108 Kinder schon getötet – in der Mitte Europas in 2022", sagte Selenskyj.