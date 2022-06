Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag erneut zu Truppen nahe der Front in der Ostukraine gereist. Selenskyj besichtigte dabei am Sonntag nach Angaben des Präsidialamtes Kommandoposten und Stellungen an der Front in der Stadt Lyssytschansk, die durch den Fluss Siverskyj Donez von der derzeit hart umkämpften Stadt Sjewerodonezk getrennt ist.