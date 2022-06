Als Kommunikator hat Selenskyj zu den Vereinten Nationen, dem Bundestag, dem britischen Parlament, dem US-Kongress und etwa zwei Dutzend Parlamenten weltweit gesprochen. Auch an die Filmfestspiele von Cannes wandte er sich und an die Grammy Awards in den USA. Selten hat ein Mann ohne Krawatte zu so vielen VIPs gesprochen. Er hat auch Journalisten Interviews gegeben - und eine Pressekonferenz in der Kiewer U-Bahn abgehalten.