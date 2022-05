In Kiew hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bevölkerung auf einen weiter andauernden Krieg vorbereitet. In seiner Videoansprache am späten Mittwochabend machte er den Menschen in den russisch besetzten Gebieten im Süden Hoffnung, dass die Ukraine sie befreien werde. In diesen Zusammenhang stellte er auch die verkündete Verlängerung des Kriegsrechts und der allgemeinen Mobilmachung um weitere 90 Tage bis zum 23. August.