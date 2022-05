"Man sprach zwar von einem Interview, aber in Wahrheit war das eine Wahlkundgebung", sagte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi am Montagabend angesprochen auf die Causa. In Italien gebe es zwar - anders als in Russland - Presse- und Redefreiheit. Aber Draghi fand: "Man muss sich fragen, ob es akzeptabel ist, jemanden einzuladen, der interviewt wird, ganz ohne Widerrede. Das war keine Glanzleistung, da kommen einem seltsame Dinge in den Kopf."