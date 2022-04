Die russische Armee hatte den ukrainischen Streitkräften in der schwer umkämpften Hafenstadt zuvor ein Ultimatum gestellt und erneut zur Aufgabe aufgerufen. Unter Berücksichtigung der "katastrophalen Situation" im Stahlwerk Asowstal biete man den eingeschlossenen ukrainischen Kämpfern sowie "ausländischen Söldnern" an, die Feindseligkeiten einzustellen und am Sonntag bis 13:00 Uhr Moskauer Zeit (12:00 Uhr MEZ) die Waffen niederzulegen, hieß es in einer in der Nacht zu Sonntag veröffentlichten Mitteilung von Generaloberst Michail Misinzew aus dem russischen Verteidigungsministerium.