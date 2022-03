Möglicher Ort für Verhandlungen über ein Kriegsende könnte nach Vorstellung von Selenskyj eben Jerusalem sein. "Heute ist es nicht konstruktiv, sich in Russland, in der Ukraine oder in Belarus zu treffen. Das sind nicht die Orte, an denen wir ein Verständnis für die Beendigung des Krieges finden können", sagte Selenskyj. "Ob ich finde, dass Israel so ein Land sein kann und dabei besonders Jerusalem? Ich finde ja."