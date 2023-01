Er danke "allen Kämpfern in Soledar, die den neuen und noch härteren Angriffen der Invasoren standhalten", sagte Selenskyj am Montagabend in seiner allabendlichen Videoansprache. "Es ist sehr schwer: Es sind dort kaum noch intakte Wände übrig", sagte er. Selenskyj mit Blick auf die ukrainischen Soldaten in der stark zerstörten Stadt. Soledar liegt in der von Moskau beanspruchten Region Donezk.