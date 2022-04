Selenskyj kündigt bei einem möglichen Großangriff der russischen Armee in der Ostukraine harte Gegenwehr an. Ein von Russland gestelltes Ultimatum zur Kapitulation verbliebener ukrainischer Soldaten in Mariupol ist verstrichen. Die EU-Kommission arbeitet an einem sechsten Sanktionspaket gegen Russland, das die wichtige Sberbank betreffen soll. Lesen Sie hier nach, wie sich die Lage in der Ukraine am Sonntag entwickelt hat: