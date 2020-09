Die sogenannte Berateraffäre im Verteidigungsministerium beschäftigt schon seit über einem Jahr die Politik in Berlin. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags soll die Hintergründe aufklären. Das Gremium untersucht die Vergabe von Aufträgen an externe Berater. Deren Einsatz hat allein in der Amtszeit Ursula von der Leyens einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet. Es geht um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe bis hin zu Vetternwirtschaft. Die Opposition sieht die Vorwürfe der Vetternwirtschaft nach der Vernehmung von mehr als 30 Zeugen und dem Heranziehen von mehr als 4.000 Akten als erwiesen an.



Heute wird die frühere Ressortchefin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im U-Ausschuss befragt. Unter anderem soll sie über die Löschung von Daten auf ihren früheren Diensthandys Auskunft geben. Von der Leyen hatte am Dienstag erklärt, keine relevanten SMS gelöscht zu haben. (Quelle: dpa)