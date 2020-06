Am Dienstag drohte dann auch die nordkoreanische Armee mit einer Militäraktion. Wegen einer Verschlechterung der innerkoreanischen Beziehungen werde bereits ein "Aktionsplan" geprüft, um "die Frontlinie in eine Festung zu verwandeln", erklärte die Armeeführung laut Staatsmedien. Die Armee will demnach wieder Soldaten in Gebiete schicken, die nach einem Abkommen zwischen beiden Ländern entmilitarisiert wurden.