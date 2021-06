Bundesjustiz- und -familienministerin Christine Lambrecht (SPD) und der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, haben zum entschiedenen Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen aufgerufen. "Wir brauchen einen nationalen Pakt gegen sexuelle Gewalt", forderte Rörig am Mittwoch in Berlin.