Wir treffen uns in einer Ecke des Hotels, in dem die Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet, dann geht es die Treppe hoch, einen dunklen Gang entlang, als würde man in einen Bunker geführt. Das passt eigentlich recht gut, denn für die nächste Viertelstunde sitze ich in einem virtuellen Bunker unter dem Weißen Haus, bin der amerikanische Präsident und muss entscheiden, ob ich zwei Millionen, 20 Millionen oder gar mehr als 100 Millionen Menschen töte - nicht, weil ich es will, sondern weil ich es angeblich muss, denn der Feind hat gerade 299 Interkontinentalraketen gegen mein Land gestartet.