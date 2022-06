Am Anfang sind alle erstmal davon ausgegangen, dass das ein sehr kurzer Krieg wird. Und als dem nicht so war, fehlten - vor allem auch in Berlin - die Handlungsoptionen. Die politische Führung wusste nicht, was das Richtige ist und man hat geglaubt, dass man mit Waffenlieferungen in homöopathischen Dosen - sieben Haubitzen und ganz viel Munition - etwas bewirken könnte.