Nach Tod von Sikh-Aktivist : Was ist die Khalistan-Bewegung?

Zu Jahresbeginn rissen Sikh-Demonstranten die indische Flagge an der indischen Botschaft in London herunter und zerschlugen die Fenster des Gebäudes, um ihre Wut über die Verhaftung von Amritpal Singh auszudrücken. Auch im indischen Konsulat in San Francisco warfen Demonstranten Fenster ein und lieferten sich Scharmützel mit Botschaftsmitarbeitern. Das indische Außenministerium verurteilte die Vorfälle und bestellte den stellvertretenden britischen Hochkommissar in Neu Delhi ein, um, wie es hieß, gegen die Verletzung der Sicherheitsvorschriften in der Londoner Botschaft zu protestieren.