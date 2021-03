Auf Seiten der Importeure zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: In den Ländern des Nahen Ostens hat die Nachfrage besonders zugenommen. In den vergangenen fünf Jahren importierten sie 25 Prozent mehr Waffen als in den Jahren davor. Laut Sipri-Bericht ist das auf einen regionalen strategischen Wettbewerb in der Golf-Region zurückzuführen.