Gaidai betonte jedoch, dass ukrainische Einheiten weiterhin ihre Stellungen in der Stadt hielten. Zudem seien in der Region die russischen Soldaten an mehreren Stellen zurückgedrängt worden, sagte Gaidai. Hätten die russischen Soldaten zuvor "etwa 70 Prozent" der Stadt kontrolliert, "so sind sie jetzt um 20 Prozent zurückgedrängt worden", sagte Serhij Gaidai am Freitagabend. Er beschrieb ein brutales Hin und Her.