Mitte Januar begann man auch in Trondheim, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. "Geliebte Stadt" (Älskade stad) heißt die Initiative, die der Lieferdienst Bring, der Abfallkonzern Ragn-Sells, die Immobilienfirma Vasakronan und die Stadt Stockholm 2017 gestartet haben. Ausgangspunkt war, dass der Lieferdienst Bring am Morgen vollbeladen ins Stockholmer Stadtzentrum fuhr, Pakete an seine Geschäftskunden auslieferte und leer zurück in den Vorort fuhr. Bei der Müllabfuhr war es genau andersherum. Die fuhr leer ins Zentrum und kam voll zurück.