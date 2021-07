Ljudmila Novak ist Europaabgeordnete der slowenischen Christdemokraten, ihre Partei Nova Slovenija koaliert mit Janšas Partei SDS. Doch wenn es darum geht, wie er inzwischen in die Justiz eingreift und die Presse behindert, sieht sie Slowenien in gefährlichem Fahrwasser. "Wir wissen, dass unser Ministerpräsident und Orbán in einigen Dingen einer Meinung sind und sich zuweilen kopieren," sagt Ljudmila Novak.