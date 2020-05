Seit seine PiS-Partei an der Macht ist, will sie den 10. April in der Geschichtspolitik verankern. Smolensk wird in nationalen Zeremonien erwähnt. Auf Warschaus Pilsudskiplatz wurde ein Denkmal errichtet. Hier zeigte sich geradezu exemplarisch die Spaltung Polens. Die Stadt Warschau, in Hand der Opposition, wollte das Denkmal nicht erlauben, die Regierung setzte es durch.