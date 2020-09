In Sobibor wurden nach Schätzungen bis zu 250.000 Juden in Gaskammern ermordet, darunter rund 33.000 aus den Niederlanden. Nur etwa 50 Inhaftierte überlebten den Krieg. Das Foto des Lagertors ist eines von insgesamt 361 erstmals öffentlich gezeigten Bildern des Buches "Fotos aus Sobibor. Die Niemann-Sammlung zu Holocaust und Nationalsozialismus". Es ziert seinen Einband. Am Dienstag wurde es in der "Topographie des Terrors" in Berlin vorgestellt.