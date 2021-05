Dagegen will die EU-Kommission vorgehen. Im Dezember 2020 hat sie mit dem "Digtal Services Act" und dem "Digital Markets Act" zwei Verordnungsentwürfe präsentiert, mit denen Google, Facebook und Co. stärker in die Verantwortung genommen werden sollen. Sie sollen verpflichtet werden, gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen.