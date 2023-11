Drei von 13. Oder 23 Prozent. Das sind Markus Söders Problem-Zahlen an diesem Mittwoch. So niedrig ist der Anteil der Frauen an den künftigen CSU-Kabinettsmitgliedern in Bayern, den Ministerpräsidenten mitgerechnet. Am Ende der vergangenen Legislaturperiode waren es noch vier von 13, immerhin knapp 31 Prozent - zu Beginn der Legislatur 2018 waren es noch gut 38 Prozent gewesen.