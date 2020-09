Der CSU-Vorsitzende Söder forderte unterdessen seine Parteikollegen in der Union auf, bei der Kanzlerkandidaten-Suche "persönliche Eitelkeiten zurückzustellen". In der CDU müsse abgewogen werden, wem man am ehesten eine vereinende Wirkung zutraue. "Wer es nicht schafft, die CDU zusammenzuhalten, der wird auch keine Integrationskraft für Deutschland entfalten", betonte er.