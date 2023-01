Die Erwartungen vieler Abgeordneter an die am Montag beginnende Klausurtagung ist eindeutig: Inhaltliche Akzente müssen her. Ein Blick ins Programm lässt sie zumindest hoffen: Der Direktor des Max-Planck-Instituts spricht zum Thema "Innovationen" und Professor Thomas Druyen von der Sigmund-Freud-Universität in Wien ist geladen, zusammen mit den Abgeordneten, die "Zukunft neu zu denken." Ein Anfang, in diesem so wichtigen Wahljahr für die CSU.