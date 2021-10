So geht das seit Tagen. Markus Söder macht kein Geheimnis daraus, dass ihm der harte Schnitt lieber ist als das Weiter-so. Auf der anderen Seite kämpft Armin Laschet um sein politisches Überleben. In diesem Kampf weiß Laschet zwar noch manche in der Union an seiner Seite, Markus Söder aber gehört nicht dazu. Die Jamaika-Option hat Söder nur pflichtgemäß und in der Dosierung unterstützt, die gerade noch anständig war. Einen echten Regierungsauftrag für Armin Laschet hat er nie gesehen und Laschet die Tage nach der Wahl schwer gemacht. "Der gesellschaftliche Auftrag geht eher in Richtung Ampel", gibt Söder auch heute wieder zu Protokoll.