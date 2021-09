Was der CSU-Chef damit bezwecken will, lässt er offen. Aber viel zu verlieren hat er nicht. Aus einem Rückzug Laschets würde er als starker Unions-Mann hervorgehen, ganz gleich, wer Laschet als CDU-Chef nachfolgen würde, so das Kalkül in München. Selbst in einer Jamaika-Koalition, sollte sie doch noch zustande kommen, hätte Söder eine Position, an der niemand vorbei kommt. Laschet wäre Kanzler auch von Söders Gnaden.