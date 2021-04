Lange hatte Markus Söder mit der Option gespielt. Immer gesagt "Mein Platz ist in Bayern", dann aber gerne gesprochen, als sei er schon im Wahlkampf und müsse seine Themen - Klima, Klima, Klima - jetzt voranbringen. Nie hatte er gesagt, ob er auch tatsächlich will. Höchstens bei Markus Lanz die Nuance eingeführt: "Mein Platz ist heute in Bayern."