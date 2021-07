Der Wahlkampf drohe im Schlafwagen-Modus zu verharren, beklagt der CSU-Chef, verstehe das aber selbstverständlich auch als Mahnung an sich selbst. Sich selbst und das CSU-eigene Wahlprogramm hat Söder kürzlich in der ihm eigenen Bescheidenheit als "Schnellboot" bezeichnet. Dass Armin Laschet Adressat dieser in Metaphern gekleideten Kritik ist, muss Söder gar nicht ausführen.