Söder: Ja, da haben Sie schon recht, die Zahlen sind da. Es gibt ja welche, die sagen: Umfragen interessieren mich nicht, das glaube ich nicht. Sie sind schon ein Trend der da ist, und dieser Trend ist ja spürbar auch bei der Bevölkerung. Der ging die letzten Wochen nicht nach oben. Insofern hofft man jetzt sehr, dass wir diesen Trend brechen können. Auch nächste Woche ist ja das erneute Triell, wo noch mal die Möglichkeit besteht, die Unterschiede darzustellen. Es ist jetzt schon auch die Debatte noch einmal klar darüber, welche Konstellationen stehen dahinter? Und es wird auch noch einmal jedem richtig bewusst, um was es dann am Ende geht.



Was mich die ganze Zeit in diesem Wahlkampf bislang gestört hat, ist, dass so ernste Zeiten, in denen wir eigentlich leben, - Corona ist nicht vorbei, die Klimakrise fängt erst richtig an, und die internationalen Probleme sind nicht erst seit Afghanistan wieder stärker im Mittelpunkt gerückt- und gleichzeitig ist der Wahlkampf echt so unernsthaft gewesen. Also wer wo lacht, welcher Lebenslauf oder wer wen wie oft lobt. Insofern, glaube ich, sind wir jetzt einfach in einer entscheidenden Schlussphase - es ist wie im Fußball in der 80. Minute: