In der Frage ihrer Nachfolge lege sie sich "eine besondere Zurückhaltung" auf, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag bei einem Besuch des bayerischen Kabinetts auf Schloss Herrenchiemsee. Merkel wies Vermutungen zurück, mit ihrem Besuch habe sie ihre Präferenz für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder in der sogenannten K-Frage erkennen lassen. Sie lasse sich "selbstverständlich" auch von anderen Kabinetten deutscher Bundesländer einladen.