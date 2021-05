In der Diskussion um den Nahost-Konflikt werde "Anti-Israel" mit Antisemitismus vermengt, so der CSU-Chef. Um gegen Antisemitismus vorzugehen, sei Entschlossenheit entscheidend. Söder verdeutlichte seinen Standpunkt: "Wir wissen, was wir tun sollen. Aber wir kommen wie bei all diesen Debatten in dieselbe Schleife hinein. Am Anfang gibt es eine relativ hohe Erregungskurve. Vorschläge werden im Laufe der Zeit zerlegt, kleingeredet und am Ende hat man sich dem Kern nicht gestellt."