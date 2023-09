Was war passiert? Unzufriedenheit an der Regierung lässt sich - ähnlich wie heute - selten an nur einem Aspekt festmachen. Auch damals, in den Nachwehen der Finanzkrise, spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Unter anderem die öffentlich geführte Debatte um die sogenannte "Mövenpick-Steuer". Sie war Teil des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes vom Dezember 2009 und beinhaltete eine Umsatzsteuersenkung für die Hotelbranche, die in der öffentlichen Diskussion als unfair und Klientelpolitik der FDP kritisiert wurde.