Fracking-Debatte : Weil schießt gegen Söder - "Geht's noch?!"

Auch von Grünen-Chef Omid Nouripour gab es Kritik an Söder. Er sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: "Markus Söder ist der Problembär der Energieversorgung in Deutschland und hat in Bayern den Ausbau der Erneuerbaren stark ausgebremst. In 2020 wurden in Bayern gerade einmal drei neue Windräder genehmigt. So wird das nichts mit der Energiewende."