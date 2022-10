Um das Risiko zu minimieren, dass Russland die Ausbildungsmission angreift, wird die Ausbildung nicht in der Ukraine, sondern in Ländern wie Polen und Deutschland organisiert. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte am Donnerstag am Rande eines Treffens der Nato in Brüssel gesagt, Deutschland werde einen signifikanten Beitrag zu der Mission leisten.