Berlin : Erste Sommer-Pressekonferenz von Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich am Donnerstag den Fragen der Hauptstadtmedien. Der Regierungschef will am Vormittag gegen 11:00 Uhr im Haus der Bundespressekonferenz (BPK) vor die Journalistinnen und Journalisten treten, wie BPK-Vorstandsmitglied Tim Szent-Iványi am Montag in Berlin ankündigte.