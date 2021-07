In dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr ausstrahlt, erneuert Wissler auch ihre Kritik am Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan: "In 20 Jahren Afghanistan-Krieg ist das Land weder friedlicher noch sicherer geworden." Der Einsatz habe 12,5 Milliarden Euro gekostet, zehntausende Menschen seien gestorben. "Jetzt lässt die Bundeswehr in schäbigster Art und Weise die Kräfte vor Ort im Stich."