FDP-Fraktionschef Christian Dürr legte dann noch mal nach: Alles, was Merz gesagt habe, sei im Grunde "eine Abrechnung" mit der eigenen Regierungszeit unter Kanzlerin Angela Merkel. Dürr hätte sich eine andere Rede von Merz gewünscht, "wenn man selbst 16 Jahre die Verantwortung für die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten in Deutschland getragen hat." Die Union selbst habe das Zwei-Prozent-Ziel in ihrer Regierungszeit nie in Haushaltsverhandlungen eingebracht, so Dürr.