Sondervermögen Bundeswehr : Ampel lässt Mützenich abblitzen

Die Union will den ersten Teil, "zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit", streichen, damit das Geld ausschließlich in die Bundeswehr und nicht in sonstige Verteidigungsaufgaben gesteckt werden. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass künftig kontinuierlich zwei Prozent des Bruttosozialproduktes in die Bundeswehr investiert werden. Lang bestand auch am Montag wieder auf einen erweiterten Sicherheitsbegriff, der auch etwa die Cybersicherheit umfasse.