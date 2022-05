Zuerst will Daniel Günther am Dienstag mit den Grünen reden, ab 15 Uhr dann mit der FDP. Lasse Petersdotter erwartet ein schnelles Ende der Beratungen. Am Samstag gebe es einen Parteitag der Grünen - vielleicht schon mit Ergebnissen? CDU und FDP lassen sich, was den Zeitplan angeht, nicht in die Karten schauen. Abwarten heißt die Devise.