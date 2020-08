Die Corona-Demo in Berlin; persönliche Anfeindungen in Bergisch-Gladbach und Bottrop - Gesundheitsminister Jens Spahn sieht sich in der Corona-Krise deutlichem Hass und Verschwörungstheorien ausgesetzt. Im heute journal betont der CDU-Politiker dennoch: "Wir dürfen diese Bilder nicht als Gesamtstimmung im Land nehmen."