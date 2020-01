Wir können aber doch keinen Patienten abweisen, der abends vor der Tür unserer Notfallambulanz steht. Katholischer Krankenhausverband

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßte die Pläne und sprach von "vielen richtigen Schritten hin zu einer zukunftsfähigen Notfallversorgung". Für die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist diese Regelung ein Affront. Bei den in den Krankenhäusern einzurichtenden Notfallzentren würden die Interessen von Kassen und Kassenärztlichen Vereinigungen massiv bevorzugt, sagte Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Auch bei der Entscheidung, in welchen Kliniken die Notfallzentren eingerichtet würden, hätten die Krankenkassen und die KVen die Mehrheit. "Damit können Kassen und Kassenärztliche Vereinigung über die Zukunft der Krankenhausstrukturen in Deutschland maßgebliche Entscheidungen treffen", sagte er.



Auch eine andere Regelung sorgt bei den Kliniken für Zorn: Krankenhäuser, die Leistungen für Notfallpatienten erbringen, ohne dass sie eine INZ-Zulassung haben, sollen sanktioniert werden und nur noch die Hälfte der Vergütung erhalten. "Wir können aber doch keinen Patienten abweisen, der abends vor der Tür unserer Notfallambulanz steht", heißt es etwa beim Katholischen Krankenhausverband Deutschland.