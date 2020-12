Es würde alles versucht, "um einen Eintrag [der Mutation] in Kontinentaleuropa zu unterbinden". Dazu stehe man auch im engen Austausch mit dem Vereinten Königreich und europäischen Ländern - auch, um zu untersuchen, ob und in welchem Umfang die Mutation bereits in anderen europäischen Ländern das Infektionsgeschehen beeinflusst habe.