Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn will nicht für die Nachfolge des scheidenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet kandidieren. Das kündigte der bisherige stellvertretende CDU-Chef laut Teilnehmerkreisen in der Sitzung der Unionsfraktion in Berlin an. Er werde vielmehr bis zur letzten Minute als Minister arbeiten und sich voll auf die Pandemie konzentrieren.



Die CDU führt ab 17. Dezember eine Mitgliederbefragung durch, wer neuer CDU-Chef werden soll. Als voraussichtliche Kandidaten für die Laschet-Nachfolge gelten Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun. Die neue Parteispitze soll dann auf einem Parteitag im Januar gewählt werden.



Quelle: dpa, AFP