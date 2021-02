Die Virus-Variante B.1.1.7 aus Großbritannien sei jetzt in 13 Bundesländern nachgewiesen worden. Auch zwei weitere, gefährlichere Virus-Varianten - B.1.351 und B.1.281 - seien in Deutschland nachgewiesen worden. "Die drei Varianten sind ansteckender und es gibt erst Hinweise, dass sie auch vermehrt zu schweren Verläufen führen", warnt Wieler. Die Virus-Varianten seien in Deutschland angekommen, dominierten das Geschehen aber noch nicht. "Wir müssen die Ausbreitung verlangsamen und verhindern, dass neue Varianten entstehen."