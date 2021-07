Spahn: Delta im Juli bei 80 Prozent

"Ein Sportverband sollte schon klar erklären: Wir wollen das nicht so, wir reduzieren die Zuschauerzahlen", appellierte Seehofer an den europäischen Fußballverband. Er verwies auf das Eröffnungsspiel der EM in München, bei dem er selbst vor Ort war. Dort seien 14.000 Zuschauer gewesen. Im Wembley-Stadion waren es am Dienstag 45.000.