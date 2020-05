Migranten an der griechisch-türkischen Grenze.

Quelle: Darko Bandic/AP/dpa/Archivbild

Die Zahl der Asylanträge in der EU, Schweiz und Norwegen ist in den ersten vier Monaten 2020 um ein Viertel zurückgegangen. Das berichtet die Zeitung "Welt" unter Berufung auf die EU-Asylbehörde EASO. Von Anfang Januar bis Ende April stellten knapp 165.000 Personen einen Asylantrag; im vergleichbaren Vorjahreszeitraum seien es gut 221.000 gewesen.



Deutschland liegt dabei erstmals seit vielen Jahren nicht mehr an der Spitze der Zielländer. Die meisten Asylanträge wurden in Spanien gestellt (rund 37.500), und zwar vor allem von Migranten aus Lateinamerika.