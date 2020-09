Spaniens König Felipe VI.

Quelle: Casa De S.M. El Rey/Europa Press/dpa

Spaniens König Felipe VI. hat den Bürgern seines von der Coronavirus-Krise besonders hart betroffenen Landes Mut zugesprochen. "Dieses Virus wird uns nicht bezwingen. Es wird uns als Gesellschaft stärker machen", sagte der Monarch in einer Rede an die Nation.



Der 52-Jährige versicherte, man werde zur "Normalität zurückkehren". Er bedankte sich vor allem bei Ärzten, Sanitätern und Krankenpflegern. "Wir werden uns nie bei euch ausreichend für das bedanken können, was ihr für unser Land leistet."