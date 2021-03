Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans wirbt dafür, offen in mögliche Koalitionsverhandlungen im Bund zu gehen. "Wir fangen nicht schon mit dem No Go an, sondern wir fangen damit an, dass wir die Stärksten werden wollen - in einem anderen Bündnis als der CDU und CSU", sagte Walter-Borjans dem "heute journal update".